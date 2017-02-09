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13:06, 9 февраля 2017 605
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Российская сборная опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФА

Российская сборная опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг, 9 февраля, передает ТАСС.

Национальная команда страны опустилась на пять строчек и теперь занимает 61-е место, что является ее новым антирекордом. В ее активе по-прежнему 592 рейтинговых балла.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины (1635 очков), а в первой десятке помимо нее присутствуют Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Франция, Колумбия, Португалия, Уругвай, Испания.

Последнюю игру российская команда провела в ноябре.


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