Российская сборная опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг, 9 февраля, передает
Национальная команда страны опустилась на пять строчек и теперь занимает 61-е место, что является ее новым антирекордом. В ее активе по-прежнему 592 рейтинговых балла.
Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины (1635 очков), а в первой десятке помимо нее присутствуют Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Франция, Колумбия, Португалия, Уругвай, Испания.
Последнюю игру российская команда провела в ноябре.