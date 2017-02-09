Работодателей стали сажать в тюрьму за задержку зарплаты

Глава Роструда Всеволод Вуколов сообщил, что более сотни недобросовестных работодателей оказались в тюрьме по причине невыплаты заработной платы сотрудникам, передает «
По словам главы Роструда в прошлом году удвоилось количество обращений граждан в суды РФ по факту несвоевременных выплат заработной платы. Всего за прошлый год при участии Роструда работникам было выплачено более 25 миллиардов рублей зарплаты россиянам, что позволило удержать общество в равновесии.
Вуколов отметил, что в Роструде сейчас заняты разработкой законопроектов, которые позволят внести изменения в действующий Трудовой кодекс РФ. Согласно поправкам, предприятия-банкроты в первую очередь будут обязаны погасить долги по заработной плате перед сотрудниками, и только потом выплатить налоги государству. Инициативу изменений также поддержали профсоюзы.