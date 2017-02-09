Продукты из Белоруссии будут отслеживать от границы до полок магазинов

Продукты из Белоруссии будут отслеживать от границы до места реализации. Об этом сообщает «
На эту меру Россельхознадзор пошел по просьбе белорусской стороны. В последнее время увеличилось число попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения. Также часто стали выявлять белорусские продукты, не соответствующие требованиям по качеству и безопасности. В Белоруссии считают, что такая продукция является фальсифицированной, и ее производят на российской территории.
В Россельхознадзоре пояснили, что отслеживание продукции позволит избежать претензий белоруской стороны. Известно, что учет подконтрольных госветнадзору товаров будет организован в специальных информационных системах «Аргус» и «Меркурий».
Чтобы исключить споры, Россельхознадзор также хочет внести в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили российским хозяйствующим субъектам.