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10:04, 9 февраля 2017 968
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Продукты из Белоруссии будут отслеживать от границы до полок магазинов

Продукты из Белоруссии будут отслеживать от границы до полок магазинов

Продукты из Белоруссии будут отслеживать от границы до места реализации. Об этом сообщает «РИА Новости».

На эту меру Россельхознадзор пошел по просьбе белорусской стороны. В последнее время увеличилось число попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения. Также часто стали выявлять белорусские продукты, не соответствующие требованиям по качеству и безопасности. В Белоруссии считают, что такая продукция является фальсифицированной, и ее производят на российской территории.

В Россельхознадзоре пояснили, что отслеживание продукции позволит избежать претензий белоруской стороны. Известно, что учет подконтрольных госветнадзору товаров будет организован в специальных информационных системах «Аргус» и «Меркурий».

Чтобы исключить споры, Россельхознадзор также хочет внести в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили российским хозяйствующим субъектам.


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