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9:13, 9 февраля 2017 909
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Появились фото и видео с места аварии на Северной окружной дороге

Появились фото и видео с места аварии на Северной окружной дороге

Появились фото и видео с места аварии на Северной окружной дороге. Их опубликовали подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Niva Chevrolet врезалась в ВАЗ-2114. От удара «четырнадцатая» повисла на тросовом ограждении.

Из-за аварии образовалась пробка.


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На Северной окружной дороге из-за аварии образовалась пробка
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