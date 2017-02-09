Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:48, 9 февраля 2017 186
 0    0

Ночью снег убирали с шести рязанских улиц

Ночью снег убирали с шести рязанских улиц

Фото: Администрация Рязани

Ночью снег убирали с шести рязанских улиц. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

В ночь на четверг, 9 февраля, снег вывозили с улиц Павлова, Есенина, Сенной, Николодворянской, Горького, Кремлевского вала. Всего убрали 381 кубометр снега.

Днем тротуары, остановки общественного транспорта и скверы будут очищать более двухсот рабочих, четыре трактора, пять погрузчиков и семнадцать самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обработают песком и солью.

Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезли 114 267 кубометров снега.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:25, 9 февраля 2017
Житель Шиловского района взломал дачу соседа из-за бензопилы
11:04, 9 февраля 2017
В Петрозаводске детсад заплатит 200 тысяч рублей за сломанную руку ребенка
10:48, 9 февраля 2017
Ночью снег убирали с шести рязанских улиц
10:37, 9 февраля 2017
У въезжающих в Китай иностранцев будут брать отпечатки пальцев
10:02, 9 февраля 2017
В Новосибирске у школьной уборщицы изъяли партию героина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 609
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 30 297
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 366
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 349
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 529
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум