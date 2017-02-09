Ночью снег убирали с шести рязанских улиц. Об этом
В ночь на четверг, 9 февраля, снег вывозили с улиц Павлова, Есенина, Сенной, Николодворянской, Горького, Кремлевского вала. Всего убрали 381 кубометр снега.
Днем тротуары, остановки общественного транспорта и скверы будут очищать более двухсот рабочих, четыре трактора, пять погрузчиков и семнадцать самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обработают песком и солью.
Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезли 114 267 кубометров снега.