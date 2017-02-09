На Северной окружной дороге из-за аварии образовалась пробка. Об этом сообщили в группе «
По словам подписчиков группы, столкнулись Niva Chevrolet и ВАЗ-2114. Последний автомобиль повис на тросовом ограждении.
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На Северной окружной дороге из-за аварии образовалась пробка. Об этом сообщили в группе «
По словам подписчиков группы, столкнулись Niva Chevrolet и ВАЗ-2114. Последний автомобиль повис на тросовом ограждении.
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