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7:55, 9 февраля 2017 544
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На Северной окружной дороге из-за аварии образовалась пробка

На Северной окружной дороге из-за аварии образовалась пробка

На Северной окружной дороге из-за аварии образовалась пробка. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

По словам подписчиков группы, столкнулись Niva Chevrolet и ВАЗ-2114. Последний автомобиль повис на тросовом ограждении.


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