На АЭС во Франции прогремел взрыв

В машинном зале АЭС «Фламанвиль» во Франции прогремел взрыв. Работу одного из реакторов остановили, передает «
Инцидент произошел на северо-западе Франции утром в четверг. Местные власти заявляют, что риска радиоактивных выбросов и утечек нет.
«Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание», — сообщили в префектуре департамента Манш.
По имеющимся данным, легкие отравления получили пять человек.