Минюст предложил искать должников-алиментщиков не дольше года

Минюст предложил искать должников-алиментщиков только в течение года. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает «
Вице-премьер Ольга Голодец поддержала инициативу Минюста. По ее словам, новый механизм «позволит детям-сиротам, родители которых пропали, но не признаны умершими, получить пенсию по потере кормильца».
У нового законопроекта есть противники. Так, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак считает, что «предложение Минюста неприемлемо для нашей действительности». По мнению Слепака, оно усугубит социальную ситуацию в стране.
«Также уверен, что законодателем была допущена серьезная ошибка, связанная с передачей полномочий по розыску должников от МВД РФ Федеральной службе судебных приставов», — сказал Слепак.