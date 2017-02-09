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14:51, 9 февраля 2017 931
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Минюст предложил искать должников-алиментщиков не дольше года

Минюст предложил искать должников-алиментщиков не дольше года

Фото: Pixabay.com

Минюст предложил искать должников-алиментщиков только в течение года. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает «РИА Новости».

Вице-премьер Ольга Голодец поддержала инициативу Минюста. По ее словам, новый механизм «позволит детям-сиротам, родители которых пропали, но не признаны умершими, получить пенсию по потере кормильца».

У нового законопроекта есть противники. Так, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак считает, что «предложение Минюста неприемлемо для нашей действительности». По мнению Слепака, оно усугубит социальную ситуацию в стране.

«Также уверен, что законодателем была допущена серьезная ошибка, связанная с передачей полномочий по розыску должников от МВД РФ Федеральной службе судебных приставов», — сказал Слепак.


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