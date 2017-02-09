«МегаФон» продолжил цикл кинопоказов для инвалидов по зрению. Фото

В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых при поддержке «МегаФона» состоялся кинопоказ для слепых и слабовидящих людей, сообщили в пресс-службе организации.

В актовом зале библиотеки собрались постоянные посетители, для которых был организован показ фильма «Дневник мамы первоклассника» со Светланой Ходченковой в главной роли. Кино содержит тифлокомментарии — закадровое звуковое сопровождение, позволяющее зрителю представить, что происходит на экране.

В рамках проекта «Кино для незрячих и глухих» компания «МегаФон» совместно с благотворительным фондом «Живые сердца» выпускает специальные DVD-диски с фильмами с тифлокомментариями и субтитрами на русском языке. В прошлом году в библиотеке был организован первый показ кинофильма «Василиса», и дан старт регулярным сеансам киноклуба для слепых и слабовидящих зрителей «Луч света».

«Благодаря проекту „Кино для незрячих и глухих“ устраняются барьеры, которые существуют в жизни людей с инвалидностью, ведь культура и искусство должны быть доступны каждому», — отметил директор Рязанского регионального отделения компании «МегаФон» Сергей Медведев.

На кинопоказе представители «МегаФона» передали тиражи DVD-дисков с фильмом «Битва за Севастополь»

На кинопоказе представители «МегаФона» передали тиражи DVD-дисков с фильмом «Битва за Севастополь», в январе также были переданы тиражи фильмов «Дневник мамы первоклассника» и «Экипаж».

«Многие спрашивают, как может незрячий человек смотреть фильм. Очень просто. Благодаря технологиям на кинопленку накладывается закадровый голос (мужской или женский), который комментирует происходящее на экране между диалогами героев. От вазы, которая стоит на столе до фасона платья, например, Маша стоит на балконе, в руке она держит чашку с горячим кофе и смотрит вдаль», — прокомментировала Наталья Алешина, заведующая читальным залом Рязанской областной специальной библиотеки для слепых.

На встрече зрители получили заряд хорошего настроения и обсудили между собой кинофильм. Среди тех, кто отважился добраться до библиотеки в такой мороз, оказался и постоянный зритель пес-поводырь Дик, который порадовал всех своим присутствием.