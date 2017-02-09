Конюхов установил новый мировой рекорд по длительности полета на воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов и его напарник Иван Меняйло установили новый мировой рекорд по длительности полета на аэростате. Об этом сообщается на
В сообщении отметили, что шар находится в небе уже 51 час 9 минут, он продолжает полет.
Воздухоплаватели стартовали во вторник, 7 февраля, из Рыбинска. В среду, 8 февраля Конюхов с напарником
Прошлый рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате принадлежал японским пилотам Мичио Канда и Хиразуки Такезава. В феврале 1997 года они провели в небе 50 часов и 38 минут, совершив перелет из Канады в США.
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