iPhone 6 Plus резко подешевел на российском рынке

Восстановленный смартфон iPhone 6 Plus в отличном состоянии «скатился» в цене ниже «психологической» отметки в 30 тысяч рублей, передает
Впервые iPhone 6 Plus в восстановленном согласно стандартам Apple состоянии стало возможно купить в России в феврале 2016 года, спустя менее чем через полтора года посла анонса самой модели. Тогда восстановленное в сервисном центре Apple устройство обошлось бы покупателю в 40 тысяч рублей.
В настоящее же время можно приобрести восстановленный iPhone 6 Plus цене ниже даже 29 тысяч рублей за базовую модель с 16 гигабайтами памяти. Новые же 32-гигабайтные iPhone 6 Plus продаются за 34,5 тысячи рублей.