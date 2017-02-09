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20:59, 9 февраля 2017 1 678
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Британские истребители поднялись в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков

Британские истребители поднялись в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков

Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160. Самолеты подняли по сигналу тревоги, пишет The Independent.

«Мы можем подтвердить, что по сигналу тревоги самолеты Typhoon были подняты в воздух с авиабаз в Лоссимуте и Конингсби для наблюдения за двумя бомбардировщиками, когда они находились в зоне ответственности Великобритании», — сообщили изданию в британском Минобороны.

Также подчеркнули, что российские самолеты не входили в воздушное пространство страны. По данным Independent, Ту-160 приблизились к Британии около 10 часов утра с северо-востока и затем проследовали к западному побережью Ирландии и Бискайскому заливу.

Также для сопровождения в воздух поднялись французские и испанские самолеты.

Позже Ту-160 развернулись и взяли курс обратно на север.


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