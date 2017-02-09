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16:44, 9 февраля 2017 317

Аркадий Фомин поддержал предложение Медведева о системной работе «Единой России» с исполнительной властью

Аркадий Фомин поддержал предложение Медведева о системной работе «Единой России» с исполнительной властью

Лидер рязанских единороссов прокомментировал выездное заседание фракции Государственной Думы РФ, об этом сообщили на сайте регионального отделения партии.

В ряде регионов России поддержали предложение председателя партии «Единая Россия», премьер-министра страны Дмитрия Медведева, озвученное 7 февраля на выездном заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме, о проведении встреч партийцев из фракций законодательных собраний с региональными органами исполнительной власти.

В частности, пять субъектов РФ — Рязанская, Свердловская, Новосибирская, Ленинградская и Челябинская области — заявили о своей готовности применять предложенный формат взаимодействия.

По словам Аркадия Фомина, фракция в регионе намерена расширить формат взаимодействия с областным правительством и будет проводить тематические встречи с министрами для обсуждения важных и насущных вопросов.

«Например, сейчас идет обсуждение выдачи нуждающимся людям специальных карт для их поддержки. Эта система будет работать в России с 2018 года. И нашему региону нужно быть готовым к введению карт, поэтому мы в ближайшее время планируем начать консультации с правительством Рязанской области. Есть вопросы формирования и государственных региональных программ, например, дорожного строительства. Здесь тоже мы будем определять приоритеты вместе с коллегами из правительства», — отметил Фомин.

По мнению Фомина, дискуссионный формат работы фракции «Единая Россия» с исполнительной властью будет принципиально отличаться тем, что болевые точки региона и проекты реформ можно будет обсуждать в рабочем режиме, принимать взвешенные решения и последовательно работать совместно.


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