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12:26, 9 февраля 2017 1 409
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Apple выпустит юбилейный iPhone X за 1000 долларов

Apple выпустит юбилейный iPhone X за 1000 долларов

Следующий iPhone, выпуск которого ожидается в 10-летний юбилей гаджета, станет самым дорогим смартфоном Apple, передает Life.

Новый 5,8-дюймовый iPhone получит новое имя. «Компания может нарушить традицию и вместо iPhone 8 покупатели получат смартфон с „более крутым“ именем — iPhone X», — говорится в сообщении.

Ожидается, что будущий iPhone оснастят рядом дополнительных преимуществ: например, OLED-дисплеем, занимающим всю переднюю модель смартфона. Такой дисплей стоит в два раза дороже, чем традиционный LCD-дисплей. Возможно, именно этот фактор повлияет на высокую стоимость нового гаджета. Предполагается, что iPhone X будет стоить не ниже тысячи долларов. Кроме того, новый смартфон будет оснащен большим объемом памяти, чем его предшественники, и более емкой батареей.


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