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11:10, 8 февраля 2017 123
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За ночь в Рязани убрали 334 кубометра снега

За ночь в Рязани убрали 334 кубометра снега

За ночь в Рязани убрали 334 кубометра снега. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Снег вывозили с улиц Павлова, Есенина, Сенной, Кремлевского вала, Московского шоссе, а также с каждого района областного центра. В работах задействовали 59 единиц техники.

В среду, 8 февраля, тротуары, остановки общественного транспорта и парки будут очищать более двухсот человек, а также три трактора, пять погрузчиков и 15 самосвалов.

Опасные участки дороги и тротуары обработают песком и солью. Всего с начала зимнего периода с рязанских улиц вывезли улиц 113 813 кубометра снега.

Фото с сайта администрации Рязани


© RZN.info

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