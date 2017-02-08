За ночь в Рязани убрали 334 кубометра снега. Об этом сообщает
Снег вывозили с улиц Павлова, Есенина, Сенной, Кремлевского вала, Московского шоссе, а также с каждого района областного центра. В работах задействовали 59 единиц техники.
В среду, 8 февраля, тротуары, остановки общественного транспорта и парки будут очищать более двухсот человек, а также три трактора, пять погрузчиков и 15 самосвалов.
Опасные участки дороги и тротуары обработают песком и солью. Всего с начала зимнего периода с рязанских улиц вывезли улиц 113 813 кубометра снега.
Фото с сайта администрации Рязани