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15:43, 8 февраля 2017 97
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За год в Рязанской области из оборота изъяли полтонны мясной продукции

За год в Рязанской области из оборота изъяли полтонны мясной продукции

За год в Рязани из оборота изъяли полтонны мясной продукции. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В 2016 году в Рязанской области сняли с реализации 73 партии мясной продукции. В большинстве случаев у забракованного мяса был истекший срок годности, отсутствовали маркировка и документы, подтверждающие качество и безопасность.

Специалисты исследовали около 500 проб мясной продукции. Не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий группы кишечной палочки) 1,6% проб. Токсических элементов, пестицидов и нитрита натрия в мясе не обнаружили.

По выявленным нарушениям составили 212 протоколов об административном правонарушении.


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