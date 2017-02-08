За год в Рязанской области из оборота изъяли полтонны мясной продукции

За год в Рязани из оборота изъяли полтонны мясной продукции. Об этом
В 2016 году в Рязанской области сняли с реализации 73 партии мясной продукции. В большинстве случаев у забракованного мяса был истекший срок годности, отсутствовали маркировка и документы, подтверждающие качество и безопасность.
Специалисты исследовали около 500 проб мясной продукции. Не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий группы кишечной палочки) 1,6% проб. Токсических элементов, пестицидов и нитрита натрия в мясе не обнаружили.
По выявленным нарушениям составили 212 протоколов об административном правонарушении.