В Московском районе Рязани открылась клиентская служба соцзащиты. Новый офис начал свою работу в среду, 8 февраля в отделе по Московскому району Рязани.
В нем рязанцы смогут оформить пособия и проконсультироваться со специалистами. В офисе работает сразу семь «окон» для обслуживания жителей.
Организация приема населения в клиентской службе позволит сократить сроки назначения мер поддержки и социальных выплат.
Зампред правительства области Елена Буняшина рассказала, что усилиями администрации города и министерством соцзащиты удалось улучшить условия работы для жителей самого большого района Рязани (185 тысяч человек).
«Наша клиентская служба поможет качественно и спокойно обслужить население. Здесь можно задать вопросы специалистам и проконсультироваться», — отметила Буняшина.
Она отметила, что новый офис — это не только материально-техническое улучшение отдела.
«Сейчас мы перестраиваем всю систему в службе, чтобы было удобнее и проще жителям Рязани», — заявила Буняшина.
По ее словам, из 97 услуг, которые оказываются жителям области по соцзащите — 26 продолжат предоставляться через МФЦ.