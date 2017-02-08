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15:06, 8 февраля 2017 1 025
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В Московском районе Рязани открылась клиентская служба соцзащиты

В Московском районе Рязани открылась клиентская служба соцзащиты

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Московском районе Рязани открылась клиентская служба соцзащиты. Новый офис начал свою работу в среду, 8 февраля в отделе по Московскому району Рязани.

В нем рязанцы смогут оформить пособия и проконсультироваться со специалистами. В офисе работает сразу семь «окон» для обслуживания жителей.

Организация приема населения в клиентской службе позволит сократить сроки назначения мер поддержки и социальных выплат.

Зампред правительства области Елена Буняшина рассказала, что усилиями администрации города и министерством соцзащиты удалось улучшить условия работы для жителей самого большого района Рязани (185 тысяч человек).

«Наша клиентская служба поможет качественно и спокойно обслужить население. Здесь можно задать вопросы специалистам и проконсультироваться», — отметила Буняшина.

Она отметила, что новый офис — это не только материально-техническое улучшение отдела.

«Сейчас мы перестраиваем всю систему в службе, чтобы было удобнее и проще жителям Рязани», — заявила Буняшина.

По ее словам, из 97 услуг, которые оказываются жителям области по соцзащите — 26 продолжат предоставляться через МФЦ.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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