В Instagram проверят связанные с «группами смерти» хештеги. Об этом
В социальной сети изучат хештеги и аккаунты, пропагандирующие суицид. Для этого в Instagram недавно обновили инструменты по поддержке пользователей, которые «переживают тяжелые времена» и рассказывают об этом в соцсети.
«Сейчас мы внимательно изучаем хештеги и аккаунты по этой теме, и предпримем соответствующие меры по удалению контента», — заявили представители Instagram.
О росте в Instagram числа хештегов, которые использовали участники так называемых «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте», заявил Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ).
Ранее сообщалось, что администратора «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте»
Напомним, о «группах смерти»