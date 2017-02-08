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21:23, 8 февраля 2017 198
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В Instagram проверят связанные с «группами смерти» хештеги

В Instagram проверят связанные с «группами смерти» хештеги

Фото: Pixabay.com

В Instagram проверят связанные с «группами смерти» хештеги. Об этом сообщает РБК.

В социальной сети изучат хештеги и аккаунты, пропагандирующие суицид. Для этого в Instagram недавно обновили инструменты по поддержке пользователей, которые «переживают тяжелые времена» и рассказывают об этом в соцсети.

«Сейчас мы внимательно изучаем хештеги и аккаунты по этой теме, и предпримем соответствующие меры по удалению контента», — заявили представители Instagram.

О росте в Instagram числа хештегов, которые использовали участники так называемых «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте», заявил Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ).

Ранее сообщалось, что администратора «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» признали вменяемым.

Напомним, о «группах смерти» заговорили после самоубийств двух рязанских школьниц. После того, как родители девочек провели самостоятельное расследование, они обратились к журналистам. После серии сюжетов и публикаций в рязанских и федеральных газетах тема «групп смерти» вызвала большой общественный резонанс.


© RZN.info

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