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16:11, 8 февраля 2017 316
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В четверг на улице Белякова отключат холодную воду

В четверг на улице Белякова отключат холодную воду

В четверг на улице Белякова отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Воду отключат с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

улица Белякова, дом №20, дом № 21, дом №32, дом №32а (супермаркет «Сорока»).


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«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

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