В четверг на улице Белякова отключат холодную воду. Об этом сообщили на
Воду отключат с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
улица Белякова, дом №20, дом № 21, дом №32, дом №32а (супермаркет «Сорока»).
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг на улице Белякова отключат холодную воду. Об этом сообщили на
Воду отключат с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
улица Белякова, дом №20, дом № 21, дом №32, дом №32а (супермаркет «Сорока»).
© RZN.info
|
← предыдущая новостьАктеры самого непредсказуемого шоу ТНТ сымпровизируют в Рязани
|
cледующая новость →Петербуржец отсудил у ЖКХ почти 300 тысяч рублей за сломанную в гололед ногу
О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.