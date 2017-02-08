Столкнувшийся с лесопогрузчиком рязанский водитель рассказал свою версию аварии

Попавший в аварию с лесопогрузчиком рязанец опроверг информацию о своем выезде на встречную полосу. Собственную версию он изложил RZN.info в среду, 8 февраля.
«Я подъезжал к повороту, откуда на мою полосу вылетел „Урал“, его скорость была явно выше заявленных 10-20 километров в час. Он попытался уйти в свой ряд, но в результате оказался посередине дороги», — рассказал водитель ВАЗа. Он отметил, что свернул к правой обочине и остановился. «Я видел, что водитель „Урала“ выруливал направо, но из-за гололеда и высокой скорости ему не удалось избежать наезда», — добавил собеседник RZN.info.
Напомним, авария с участием лесопогрузчика и ВАЗ-2114 произошла в Клепиковском районе 6 февраля. Областное управление МВД сообщало, что водитель легковой машины
Собеседник RZN.info заявил, что такое описание полицейские взяли из объяснительной водителя «Урала».