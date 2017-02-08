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10:51, 8 февраля 2017 394
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Сбитую на улице Халтурина женщину госпитализировали

Сбитую на улице Халтурина женщину госпитализировали

Фото: УМВД по Рязанской области

Сбитую на улице Халтурина женщину госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 7 февраля, напротив дома № 3А. 50-летний житель Ряжского района за рулем «десятки» наехал на 42-летнюю рязанку, пересекавшую дорогу не по пешеходному переходу.


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