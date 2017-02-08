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10:08, 8 февраля 2017 252
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Рязанский «Галазолин» вновь стал самым дорогим в ЦФО. Мониторинг цен на лекарства

Рязанский «Галазолин» вновь стал самым дорогим в ЦФО. Мониторинг цен на лекарства

В январе Рязанская область заняла первое место в ЦФО по средней стоимости «Галазолина». Цена 10-миллилитрового пузырька составила 41 рубль 38 копеек. Данные ежемесячного мониторинга средних цен на медикаменты RZN.info предоставил Рязаньстат.

Область не вошла в тройку самых «дорогих» регионов округа по средней стоимости остальных 44 наблюдаемых препаратов.

Относительно дешево (13-15-е места среди изучаемых регионов ЦФО) рязанцам в прошедшем месяце обходились:

  • «Стрепсилс» — 77,50 рубля;

  • отечественный «Анальгин» — 9,83 рубля;

  • «Кетопрофен» — 121,10 рубля;

  • отечественный «Аспирин» — 5,57 рубля;

  • «Левомеколь» — 120,95 рубля;

  • «Сульфацетамид» — 37,85 рубля;

  • «Эналаприл» — 19,70 рубля;

  • «Алмагель» — 226,90 рубля;

  • «Амброксол» — 23,72 рубля;

  • драже «Бромгексин» — 35,02 рубля;

  • отечественные поливитамины без минералов — 8,89 рубля.

По сравнению с декабрем в Рязанской области снизились цены, в частности, на «Сульфацетамид» — на 30,6%, «Кетопрофен» — на 4,3%, «Амброксол» — на 3,5%.

В то же время в регионе заметно подорожали драже «Бромгексин» — на 13%; «Колдрекс» — на 7,3%, настойка пустырника — на 6,7%, «Эналаприл» — на 6,2%.


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