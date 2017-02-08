Рязанский бензин подешевел на 8 копеек за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подешевел бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра уменьшилась на 8 копеек и на понедельник, 30 января, составила 36,17 рубля.
Цены на АИ-92 и АИ-95 остались на уровне соответственно 34,86 и 37,77 рубля за литр. Литр дизельного топлива по-прежнему стоит 37 рублей 2 копейки.
Регион опустился с 11-го на 12-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 остался 13-м, АИ-95 — 12-м. По дороговизне дизтоплива область сохранила восьмое место в округе.