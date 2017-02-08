Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:36, 8 февраля 2017 339
 0    0

Рязанский бензин подешевел на 8 копеек за неделю

Рязанский бензин подешевел на 8 копеек за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подешевел бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра уменьшилась на 8 копеек и на понедельник, 30 января, составила 36,17 рубля.

Цены на АИ-92 и АИ-95 остались на уровне соответственно 34,86 и 37,77 рубля за литр. Литр дизельного топлива по-прежнему стоит 37 рублей 2 копейки.

Регион опустился с 11-го на 12-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 остался 13-м, АИ-95 — 12-м. По дороговизне дизтоплива область сохранила восьмое место в округе.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
15:36, 8 февраля 2017
Рязанский бензин подешевел на 8 копеек за неделю
12:42, 8 февраля 2017
Крупнейшее сельхозпредприятие Рязанской области оштрафовали за ввоз подкарантийных подвоев
12:08, 8 февраля 2017
Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство», подорожании жилья и новой защите прав дольщиков
10:08, 8 февраля 2017
Рязанский «Галазолин» вновь стал самым дорогим в ЦФО. Мониторинг цен на лекарства
9:29, 8 февраля 2017
Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 370
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 29 217
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 166
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 176
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 425
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум