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15:20, 8 февраля 2017 186
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Рязанских военных железнодорожников подняли по учебной тревоге

Рязанских военных железнодорожников подняли по учебной тревоге

Рязанских военных железнодорожников подняли по учебной тревоге. Помимо Рязани, более одной тысячи служащих из Смоленской области поучаствовали в учениях, передает ТАСС.

«В настоящее время подразделения выполнили первоочередные мероприятия по подготовке техники к совершению марша на полигоны, а также развернули пункты управления в районах проведения учений», — отметил начальник пресс-служба округа Игорь Мугинов.

В учениях задействовали более 400 единиц колесной и специальной техники. Военнослужащим предстоит восстановить разрушенный условным противником железнодорожный мост и навести наплавной понтонный мост. Личный состав путевого батальона также должен будет восстановить железнодорожное полотно.

Фото пресс-службы Минобороны России


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