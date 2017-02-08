Рязанских военных железнодорожников подняли по учебной тревоге. Помимо Рязани, более одной тысячи служащих из Смоленской области поучаствовали в учениях, передает
«В настоящее время подразделения выполнили первоочередные мероприятия по подготовке техники к совершению марша на полигоны, а также развернули пункты управления в районах проведения учений», — отметил начальник пресс-служба округа Игорь Мугинов.
В учениях задействовали более 400 единиц колесной и специальной техники. Военнослужащим предстоит восстановить разрушенный условным противником железнодорожный мост и навести наплавной понтонный мост. Личный состав путевого батальона также должен будет восстановить железнодорожное полотно.
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