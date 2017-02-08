Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:10, 8 февраля 2017 183
 0    0

Рязанские гонщики устроили дрифт-заезд на Борковском карьере. Видео

Рязанские гонщики устроили дрифт-заезд на Борковском карьере. Видео

Рязанские гонщики устроили дрифт-заезд на Борковском карьере. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Ока».

Трое молодых людей катались по льду на автомобиле ВАЗ- 2106. Они заявили, что им больше негде учиться дрифтовать: специализированных трасс в Рязани нет.

Рязанцы разъезжают по карьеру, несмотря на запреты МЧС.

«За рулем на первый год. За свои действия отвечаю и полностью полагаюсь на свой ум, разум, руки и ноги. Ездил трактор, после него „Жигули“ не провалятся», — рассказал автолюбитель Александр Наумов.

Сюжет о рязанских гонщиках смотрите с 04:01


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:32, 8 февраля 2017
Из-за крупного долга у рязанца забрали бытовую технику
14:26, 8 февраля 2017
В четверг в Рязани «потеплеет» до -6 градусов
14:15, 8 февраля 2017
Просто покатались. Рязанская команда начала чемпионат России по автокроссу с медалей. Видео
14:10, 8 февраля 2017
Рязанские гонщики устроили дрифт-заезд на Борковском карьере. Видео
13:36, 8 февраля 2017
Рязанца наказали за аудиозаписи в соцсети
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 357
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 28 993
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 143
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 156
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 408
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум