Рязанские гонщики устроили дрифт-заезд на Борковском карьере. Видео

Рязанские гонщики устроили дрифт-заезд на Борковском карьере. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «
Трое молодых людей катались по льду на автомобиле ВАЗ- 2106. Они заявили, что им больше негде учиться дрифтовать: специализированных трасс в Рязани нет.
Рязанцы разъезжают по карьеру, несмотря на запреты МЧС.
«За рулем на первый год. За свои действия отвечаю и полностью полагаюсь на свой ум, разум, руки и ноги. Ездил трактор, после него „Жигули“ не провалятся», — рассказал автолюбитель Александр Наумов.
Сюжет о рязанских гонщиках смотрите с 04:01