Рязанские автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев двойного ДТП. Об этом сообщила
Инцидент произошел 11 августа 2016 года в 13:20 минут в Рязани напротив дома № 19 на улице Черновицкой. ВАЗ-21074 под управлением 63-летнего рязанца столкнулся с Shevrolet Niva, за рулем которого находился 59-летний водитель. Затем автомобиль ВАЗ-21074 наехал на стоящую машину ГАЗ-3302.
В результате ДТП водитель ВАЗ-21074 получил травмы, с которыми обращался в больницу.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту попросили обращаться по номерам телефона: (4912)29-93-52, 29-95-84 или по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом № 10, кабинет № 210.