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16:06, 8 февраля 2017 521
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Рязанские автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев двойного ДТП

Рязанские автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев двойного ДТП

Рязанские автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев двойного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 11 августа 2016 года в 13:20 минут в Рязани напротив дома № 19 на улице Черновицкой. ВАЗ-21074 под управлением 63-летнего рязанца столкнулся с Shevrolet Niva, за рулем которого находился 59-летний водитель. Затем автомобиль ВАЗ-21074 наехал на стоящую машину ГАЗ-3302.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21074 получил травмы, с которыми обращался в больницу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту попросили обращаться по номерам телефона: (4912)29-93-52, 29-95-84 или по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом № 10, кабинет № 210.


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