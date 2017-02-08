Рязанская транспортная прокуратура восстановила на работе незаконно уволенных сотрудников

Рязанская транспортная прокуратура добилась восстановления на работе незаконно уволенных сотрудников. Об этом сообщила
В локомотивном депо провели проверку соблюдения трудового законодательства из-за жалоб двух работников на незаконное увольнение.
Прокуратура установила, что начальник расторг по своей инициативе трудовой договор на основании пункта 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса России (в связи с совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя). Но уволенный работник не осуществлял обслуживание денежных или товарных ценностей. Кроме того, данный работник был уволен в период временной нетрудоспособности.
Другого сотрудника незаконно уволили в период нахождения в отпуске за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, которое не было установлено комиссией или уполномоченным по охране труда.
В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор принес два протеста на незаконные приказы начальника депо об увольнении. Работников восстановили и им будет выплачена компенсация за вынужденный прогул.