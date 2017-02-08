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10:28, 8 февраля 2017 476
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Рязанская транспортная прокуратура восстановила на работе незаконно уволенных сотрудников

Рязанская транспортная прокуратура восстановила на работе незаконно уволенных сотрудников

Рязанская транспортная прокуратура добилась восстановления на работе незаконно уволенных сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В локомотивном депо провели проверку соблюдения трудового законодательства из-за жалоб двух работников на незаконное увольнение.

Прокуратура установила, что начальник расторг по своей инициативе трудовой договор на основании пункта 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса России (в связи с совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя). Но уволенный работник не осуществлял обслуживание денежных или товарных ценностей. Кроме того, данный работник был уволен в период временной нетрудоспособности.

Другого сотрудника незаконно уволили в период нахождения в отпуске за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, которое не было установлено комиссией или уполномоченным по охране труда.

В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор принес два протеста на незаконные приказы начальника депо об увольнении. Работников восстановили и им будет выплачена компенсация за вынужденный прогул.


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