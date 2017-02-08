Рязанская область увеличила дорожный фонд на миллиард

Рязанская область увеличила дорожный фонд на 1,01 млрд рублей, оставшиеся с прошлого года. Облдума утвердила изменения в среду, 8 февраля.
Также в бюджет внесли 478,46 млн рублей, поступившие из федеральной казны. Большая часть (215,9 млн) пойдет на строительство школ. Кроме того, еще 63,7 млн. направляется на создание
157,5 млн рублей регион получил на лекарства, 14,5 млн — на жилье для молодых семей, 14,4 млн — на компенсации пожилым рязанцам взносов на капремонт. 7,8 млн рублей потратят на ремонт сельских ДК, 3 млн — на благоустройство парков, 1,5 млн — на содержание представляющих область депутатов Госдумы и сенаторов, а также их помощников.
Кроме того, дума увеличила расходы на ремонт дворов на 57,52 млн рублей, сэкономленные за счет замены коммерческих кредитов дешевыми бюджетными и объединения министерств природопользования и лесного хозяйства.