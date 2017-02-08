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15:24, 8 февраля 2017 363
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Рязанская область увеличила дорожный фонд на миллиард

Рязанская область увеличила дорожный фонд на миллиард

Рязанская область увеличила дорожный фонд на 1,01 млрд рублей, оставшиеся с прошлого года. Облдума утвердила изменения в среду, 8 февраля.

Также в бюджет внесли 478,46 млн рублей, поступившие из федеральной казны. Большая часть (215,9 млн) пойдет на строительство школ. Кроме того, еще 63,7 млн. направляется на создание детского технопарка.

157,5 млн рублей регион получил на лекарства, 14,5 млн — на жилье для молодых семей, 14,4 млн — на компенсации пожилым рязанцам взносов на капремонт. 7,8 млн рублей потратят на ремонт сельских ДК, 3 млн — на благоустройство парков, 1,5 млн — на содержание представляющих область депутатов Госдумы и сенаторов, а также их помощников.

Кроме того, дума увеличила расходы на ремонт дворов на 57,52 млн рублей, сэкономленные за счет замены коммерческих кредитов дешевыми бюджетными и объединения министерств природопользования и лесного хозяйства.


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1 день назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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