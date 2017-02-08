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14:46, 8 февраля 2017 270
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Рязанцы присоединились к эко-марафону по сбору макулатуры

Рязанцы присоединились к эко-марафону по сбору макулатуры

Рязанцы присоединились к акции по сбору макулатуры. Общенациональный эко-марафон «Переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево» продлится до 23 февраля. Об этом говорится на сайте Сдай-бумагу.рф.

Всем участникам эко-марафона нужно оставить заявку и сдать более трехсот килограммов макулатуры. Бумагу вывезут работники управления благоустройства города.

К акции присоединились и жители области. Расписание вывоза макулатуры в районах уже опубликовали.

Дополнительную информацию об акции можно узнать по телефонам: 8 (4912)29-78-65; 8 +7 (953) 738-31-13 — Гермони Мария Евгеньевна.

Вопросы можно отправлять по адресу gm-mp62@list.ru.


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