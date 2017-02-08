Рязанцы присоединились к эко-марафону по сбору макулатуры

Рязанцы присоединились к акции по сбору макулатуры. Общенациональный эко-марафон «Переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево» продлится до 23 февраля. Об этом говорится на сайте
Всем участникам эко-марафона нужно оставить заявку и сдать более трехсот килограммов макулатуры. Бумагу вывезут работники управления благоустройства города.
К акции присоединились и жители области. Расписание вывоза макулатуры в районах уже
Дополнительную информацию об акции можно узнать по телефонам: 8 (4912)29-78-65; 8
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