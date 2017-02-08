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11:19, 8 февраля 2017 80
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Рязанца задержали за попытку дать взятку автоинспектору

Рязанца задержали за попытку дать взятку автоинспектору

Рязанца задержали за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

40-летнего рязанца остановили на дороге «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума» с целью проверки документов на перевозимый груз. Установили, что тягач, управляемый мужчиной, не был оборудован техническим средством контроля режима труда и отдыха.

Полицейский пригласил водителя в служебный автомобиль. Мужчина ппопытался дать взятку инспектору, положив между передними сидениями пятисотрублевую купюру.

Сотрудник полиции предупредил об уголовной ответственности, но это не принесло результатов.

По данному факту возбудили уголовное дело.


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