Рязанца задержали за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом сообщила
40-летнего рязанца остановили на дороге «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума» с целью проверки документов на перевозимый груз. Установили, что тягач, управляемый мужчиной, не был оборудован техническим средством контроля режима труда и отдыха.
Полицейский пригласил водителя в служебный автомобиль. Мужчина ппопытался дать взятку инспектору, положив между передними сидениями пятисотрублевую купюру.
Сотрудник полиции предупредил об уголовной ответственности, но это не принесло результатов.
По данному факту возбудили уголовное дело.