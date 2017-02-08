Просто покатались. Рязанская команда начала чемпионат России по автокроссу с медалей. Видео

Пилоты рязанской команды «Автотемп Спорт» завоевали две медали на первом этапе чемпионата России по автокроссу в классе полноприводных машин Т1-2500. Заезды прошли в рамках кросса «Русская зима» в Истре 4 и 5 февраля. Протоколы опубликовал
Михаил Коструков занял второе место, его одноклубник Петр Дрофичев — третье. Победу одержал Михаил Кутинов из Ульяновска. «Я приехал просто покататься и даже не ожидал, что доеду до подиума», — признался Коструков
Также за рязанскую команду в этом классе выступали Илья Резниченко и Алексей Плешивых. В этапе чемпионата России среди ЗИЛ-130 приняли участие рязанцы Владимир Обоев, Сергей Терехин и Роман Степанов.
Параллельно на «Русской зиме» прошли традиционные соревнования в двух классах. Юрий Григорьев увез в Рязань серебряную медаль заездов ГАЗ-51.
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