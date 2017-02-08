Олег Ковалев поздравил рязанцев с Днем российской науки. Об этом сообщает
Губернатор отметил, что в регионе ведется большая работа по поддержке инновационной деятельности, обеспечивается взаимодействие ученых с предприятиями, что способствует использованию перспективных проектов в производстве и увеличению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.
По словам главы региона, особое внимание уделяют сотрудничеству школ, вузов и ссузов и производства. Ковалев подчеркнул, что эффективность профориентационной работы повысится с открытием технопарка «Дружба», где дети будут знакомиться с азами научной деятельности, изучать инженерно-технические специальности.
«Я желаю всем, кто связал свою судьбу с наукой, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, настойчивости в достижении поставленных целей, реализации самых смелых идей. Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям», — поздравил рязанцев губернатор.