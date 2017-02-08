Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:49, 8 февраля 2017 227
 0    0

Олег Ковалев поздравил рязанцев с Днем российской науки

Олег Ковалев поздравил рязанцев с Днем российской науки

Олег Ковалев поздравил рязанцев с Днем российской науки. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что в регионе ведется большая работа по поддержке инновационной деятельности, обеспечивается взаимодействие ученых с предприятиями, что способствует использованию перспективных проектов в производстве и увеличению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.

По словам главы региона, особое внимание уделяют сотрудничеству школ, вузов и ссузов и производства. Ковалев подчеркнул, что эффективность профориентационной работы повысится с открытием технопарка «Дружба», где дети будут знакомиться с азами научной деятельности, изучать инженерно-технические специальности.

«Я желаю всем, кто связал свою судьбу с наукой, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, настойчивости в достижении поставленных целей, реализации самых смелых идей. Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям», — поздравил рязанцев губернатор.


© RZN.info

Новости рубрики «Общество»
13:02, 8 февраля 2017
«Науки юношей питают». Олег Ковалев наградил молодых рязанских ученых
12:45, 8 февраля 2017
Серию краж детских колясок в Рязани раскрыли при помощи интернета
11:49, 8 февраля 2017
Олег Ковалев поздравил рязанцев с Днем российской науки
11:19, 8 февраля 2017
Рязанца задержали за попытку дать взятку автоинспектору
11:10, 8 февраля 2017
За ночь в Рязани убрали 334 кубометра снега
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 220
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 28 770
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 121
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 139
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 390
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум