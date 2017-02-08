«Науки юношей питают». Олег Ковалев наградил молодых рязанских ученых

Олег Ковалев наградил лучших молодых ученых Рязанской области. Вручение наград прошло в среду, 8 февраля, в зале правительства. в день Российской науки.
Премия «Молодой ученый года» прошла в Рязанской области в девятый раз.
По словам губернатора Олега Ковалева, в этом году за победу в конкурсе боролись более 90 студентов, аспирантов и специалистов, которые показали глубокие знания в медицине, литературоведении, экологии, юриспруденции, экономики и в целом социологии
Он отметил, что конкурс вызывает общественный интерес к научным достижениям рязанцев.
Губернатор поздравил всех, кто причастен к науке и пожелал успехов, хороших результатов.
«Традиции заложенные старшим поколением сегодня уверенно продолжает молодежь. Надеюсь, что им удастся воплотить в жизнь свои идеи и увидеть результаты своего труда. Мы со своей стороны будет оказывать необходимую помощь в становлении молодых ученых и развитии их творческого потенциала», — заявил губернатор.
Он отметил, что представители вузовской и отраслевой науки региона добиваются высоких результатов и получают награды на престижных конкурсах, а их достижения успешно внедряются в практику.
«Самое главное ваше открытие еще впереди», — заключил Ковалев.
Губернатор вручил победителям и участникам премии благодарности, свидетельства и памятные знаки.