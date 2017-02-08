Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:02, 8 февраля 2017 2 038
 0    0

«Науки юношей питают». Олег Ковалев наградил молодых рязанских ученых

«Науки юношей питают». Олег Ковалев наградил молодых рязанских ученых

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Олег Ковалев наградил лучших молодых ученых Рязанской области. Вручение наград прошло в среду, 8 февраля, в зале правительства. в день Российской науки.

Премия «Молодой ученый года» прошла в Рязанской области в девятый раз.

По словам губернатора Олега Ковалева, в этом году за победу в конкурсе боролись более 90 студентов, аспирантов и специалистов, которые показали глубокие знания в медицине, литературоведении, экологии, юриспруденции, экономики и в целом социологии

Он отметил, что конкурс вызывает общественный интерес к научным достижениям рязанцев.

Губернатор поздравил всех, кто причастен к науке и пожелал успехов, хороших результатов.

«Традиции заложенные старшим поколением сегодня уверенно продолжает молодежь. Надеюсь, что им удастся воплотить в жизнь свои идеи и увидеть результаты своего труда. Мы со своей стороны будет оказывать необходимую помощь в становлении молодых ученых и развитии их творческого потенциала», — заявил губернатор.

Он отметил, что представители вузовской и отраслевой науки региона добиваются высоких результатов и получают награды на престижных конкурсах, а их достижения успешно внедряются в практику.

«Самое главное ваше открытие еще впереди», — заключил Ковалев.

Губернатор вручил победителям и участникам премии благодарности, свидетельства и памятные знаки.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:32, 8 февраля 2017
Из-за крупного долга у рязанца забрали бытовую технику
14:26, 8 февраля 2017
В четверг в Рязани «потеплеет» до -6 градусов
14:15, 8 февраля 2017
Просто покатались. Рязанская команда начала чемпионат России по автокроссу с медалей. Видео
14:10, 8 февраля 2017
Рязанские гонщики устроили дрифт-заезд на Борковском карьере. Видео
13:36, 8 февраля 2017
Рязанца наказали за аудиозаписи в соцсети
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 357
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 28 993
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 143
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 156
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 408
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум