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12:42, 8 февраля 2017 527
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Крупнейшее сельхозпредприятие Рязанской области оштрафовали за ввоз подкарантийных подвоев

Крупнейшее сельхозпредприятие Рязанской области оштрафовали за ввоз подкарантийных подвоев

Крупнейшее сельхозпредприятие Рязанской области ООО «Авангард» оштрафовали за ввоз подкарантийных подвоев — корневых систем, на которые прививают культурный сорт. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Партию подвоев в количестве двух тысяч штук привезли из Крыловского района Краснодарского края. Орган государственного надзора не известили о поступлении подкарантинной продукции на территорию Рязанской области.

«Авангард» признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.3 КоАП РФ. Сельхозпредприятие оштрафовали на пять тысяч рублей.


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