Крупнейшее сельхозпредприятие Рязанской области оштрафовали за ввоз подкарантийных подвоев

Крупнейшее сельхозпредприятие Рязанской области ООО «Авангард» оштрафовали за ввоз подкарантийных подвоев — корневых систем, на которые прививают культурный сорт. Об этом в среду, 8 февраля,
Партию подвоев в количестве двух тысяч штук привезли из Крыловского района Краснодарского края. Орган государственного надзора не известили о поступлении подкарантинной продукции на территорию Рязанской области.
«Авангард» признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.3 КоАП РФ. Сельхозпредприятие оштрафовали на пять тысяч рублей.