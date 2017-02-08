Кровь на заводе в Скопинском районе будут производить по швейцарским технологиям

Кровь на заводе, который планируют
На создание предприятия планируют выделить 6 млрд рублей. На заводе будет осуществляться полный цикл производства лекарственных средств на основе плазмы крови, в том числе раствора человеческого альбумина и концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям Octapharma. Проектом предусматривается также создание восьми центров сбора плазмы крови и модернизация существующих станций переливания крови мощностью 600 тонн плазмы в год.
Строительство фармзавода предполагается начать в 2017 году, выход предприятия на полную мощность запланирован на 2022 год.
Справка
Octapharma — независимая Швейцарская компания, которая была основана в 1983 году Вольфгангом Маргерром. В
настоящее время это группа компаний, объединяющая шесть современных предприятий в Австрии, Франции, Германии, Швеции и Мексике, 54 донорских центра в США и Европе, а также 37 дочерних компаний и представительств. Штат компании Octapharma насчитывает 4000 сотрудников, а ее продукция продается более чем в 80 странах мира.
В 2009 году товарооборот компании превысил отметку в 1 млрд евро. Большую часть прибыли компания вкладывает в научные исследования и разработки и дальнейшее совершенствование и расширение производства.