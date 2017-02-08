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18:41, 8 февраля 2017 215
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Кровь на заводе в Скопинском районе будут производить по швейцарским технологиям

Кровь на заводе в Скопинском районе будут производить по швейцарским технологиям

Кровь на заводе, который планируют построить в Скопинском районе, будут производить по швейцарским технологиям. В основу проекта фармацевтического завода по выпуску препаратов на основы плазмы крови легла договоренность российской «Фармимэкс» и шведской Octapharma, передает «Интерфакс».

На создание предприятия планируют выделить 6 млрд рублей. На заводе будет осуществляться полный цикл производства лекарственных средств на основе плазмы крови, в том числе раствора человеческого альбумина и концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям Octapharma. Проектом предусматривается также создание восьми центров сбора плазмы крови и модернизация существующих станций переливания крови мощностью 600 тонн плазмы в год.

Строительство фармзавода предполагается начать в 2017 году, выход предприятия на полную мощность запланирован на 2022 год.

Справка

Octapharma — независимая Швейцарская компания, которая была основана в 1983 году Вольфгангом Маргерром. В

настоящее время это группа компаний, объединяющая шесть современных предприятий в Австрии, Франции, Германии, Швеции и Мексике, 54 донорских центра в США и Европе, а также 37 дочерних компаний и представительств. Штат компании Octapharma насчитывает 4000 сотрудников, а ее продукция продается более чем в 80 странах мира.

В 2009 году товарооборот компании превысил отметку в 1 млрд евро. Большую часть прибыли компания вкладывает в научные исследования и разработки и дальнейшее совершенствование и расширение производства.


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