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14:36, 8 февраля 2017 258
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Из-за крупного долга у рязанца забрали мебель и телевизор

Из-за крупного долга у рязанца забрали мебель и телевизор

Фото: Pixabay.com

У жителя Тумы за неуплату страховых взносов арестовали телевизор и мебель для гостиной. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Рязанской области.

Клепиковские судебные приставы взыскали с 46-летнего жителя поселка 269 тысяч рублей в пользу страховой компании. Мужчина не стал принимать меры к погашению задолженности, поэтому приставы арестовали телевизор и комплект мебели для гостиной. Предварительная стоимость арестованного имущества составила 30 тысяч рублей.

В ближайшее время должник планирует воспользоваться правом на самореализацию арестованного имущества. Вырученные деньги направят на погашение долга.


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Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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