Из-за крупного долга у рязанца забрали мебель и телевизор

У жителя Тумы за неуплату страховых взносов арестовали телевизор и мебель для гостиной. Об этом сообщили в
Клепиковские судебные приставы взыскали с 46-летнего жителя поселка 269 тысяч рублей в пользу страховой компании. Мужчина не стал принимать меры к погашению задолженности, поэтому приставы арестовали телевизор и комплект мебели для гостиной. Предварительная стоимость арестованного имущества составила 30 тысяч рублей.
В ближайшее время должник планирует воспользоваться правом на самореализацию арестованного имущества. Вырученные деньги направят на погашение долга.