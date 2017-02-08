Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство», подорожании жилья и новой защите прав дольщиков

С 1 января 2017 года в силу вступили поправки в закон о защите прав дольщиков. Изменения предусматривают дополнительные требования к застройщику и повышают открытость строительства.
Евгений Коковин в интервью RZN.info рассказал как будет реализовываться закон в Рязанской области и почему стоит ждать подорожания первичного жилья. Он подвел итоги работы в ГК «Единство» и рассказал о причинах ухода.
Напомним, Евегний Коковин
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