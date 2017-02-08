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12:08, 8 февраля 2017 856
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Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство», подорожании жилья и новой защите прав дольщиков

Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство», подорожании жилья и новой защите прав дольщиков

С 1 января 2017 года в силу вступили поправки в закон о защите прав дольщиков. Изменения предусматривают дополнительные требования к застройщику и повышают открытость строительства.

Евгений Коковин в интервью RZN.info рассказал как будет реализовываться закон в Рязанской области и почему стоит ждать подорожания первичного жилья. Он подвел итоги работы в ГК «Единство» и рассказал о причинах ухода.

Напомним, Евегний Коковин покинул пост гендиректора крупной строительной компании региона по собственному желанию. На его место назначили бывшего вице-мэра Рязани Антона Воробьева.

Полностью интервью с бывшим гендиректором ГК «Единство» читайте в разделе «Публикации».


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Евгений Коковин рассказал о причине ухода из ГК «Единство»
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2 часа назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

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