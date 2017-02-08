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16:22, 8 февраля 2017 534
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Актеры самого непредсказуемого шоу ТНТ сымпровизируют в Рязани

Актеры самого непредсказуемого шоу ТНТ сымпровизируют в Рязани

Актеры комедийного шоу Comedy Club Production «Импровизация» впервые выступят в Рязани. Концерт пройдет в филармонии в пятницу, 10 февраля, сообщили RZN.info организаторы. В нем примут участие все четыре участника выходящей на ТНТ программы: Арсений Попов, Дмирий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун.

Главная особенность шоу — непредсказуемость. В нем нет сценария, все происходящее на сцене придумывается участниками на ходу: они оказываются в самых странных ситуациях и выбираются из них с юмором. Перед попаданием на экран комики несколько лет оттачивали такой формат на клубных вечеринках.

«"Импровизация» — шоу для тех, кому надоел предсказуемый юмор и кто хочет посмотреть, каково комикам на сцене без сценария и заготовленных шуток", — подчеркнули организаторы выступления.

Билеты можно приобрести в кассах филармонии, Театра кукол, МКЦ и ДС «Олимпийский», в ТЦ «Премьер», «Виктория Плаза», «Глобус», а также онлайн.

Изображения предоставлены организаторами


© RZN.info

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