Актеры самого непредсказуемого шоу ТНТ сымпровизируют в Рязани

Актеры комедийного шоу Comedy Club Production «Импровизация» впервые выступят в Рязани. Концерт пройдет в филармонии в пятницу, 10 февраля, сообщили RZN.info организаторы. В нем примут участие все четыре участника выходящей на ТНТ программы: Арсений Попов, Дмирий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун.
Главная особенность шоу — непредсказуемость. В нем нет сценария, все происходящее на сцене придумывается участниками на ходу: они оказываются в самых странных ситуациях и выбираются из них с юмором. Перед попаданием на экран комики несколько лет оттачивали такой формат на клубных вечеринках.
«"Импровизация» — шоу для тех, кому надоел предсказуемый юмор и кто хочет посмотреть, каково комикам на сцене без сценария и заготовленных шуток", — подчеркнули организаторы выступления.
Билеты можно приобрести в кассах филармонии, Театра кукол, МКЦ и ДС «Олимпийский», в ТЦ «Премьер», «Виктория Плаза», «Глобус», а также
Изображения предоставлены организаторами