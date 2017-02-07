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14:53, 7 февраля 2017 172
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За ночь из Рязани вывезли 478 кубометров снега

За ночь из Рязани вывезли 478 кубометров снега

За ночь из Рязани вывезли 478 кубометров снега. Об этом сообщает сайт администрации города.

В ночь на вторник. 7 февраля, снег вывозили с улиц Есенина, Соборной, Сенной, Интернациональной, Кремлевского вала. В работах задействовали 61 единицу техники.

Днем тротуары, остановки общественного транспорта и скверы очищают более двухсот человек, четыре трактора, пять погрузчиков и четырнадцать самосвалов. Опасные участки дорог и тротуары обрабатывают песком и солью.

Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезли 113 726 кубометров снега.

Фото сайта администрации Рязани


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