Получившая инвалидность рязанка научилась рисовать ртом. Видео

Получившая инвалидность Ольга Шарова научилась рисовать ртом. Сюжет о рязанке снял «
Женщина оказалась прикованной к инвалидному креслу из-за редкого заболевания центральной нервной системы. Ольга Шарова заметила первые симптомы болезни в 33 года, когда работала бухгалтером в Москве. Она до последнего ходила на работу. Из-за прогрессирующей болезни у Ольги отнялись руки, начал исчезать голос.
В Рязани женщина научилась рисовать, держа кисточку ртом. Эскизы рязанка делает на планшете. Она управляет техникой при помощи носа. На одну картину у Ольги уходит примерно три дня.
«У меня поменялось отношение к жизни и к своему заболевания. Начала чувствовать, что я все-таки живая. Стала больше удовольствия ощущать. Например, мне стала жизнь казаться объемной», — рассказала женщина.
Ольга Шарова любит посещать театр и кино, гулять в Солотче и Клепиках. Ей помогают родственники и студентка-волонтер Соня.
«Людям, которые столкнулись с такими же трудностями, особенно молодым людям, желаю, чтобы они искали выход из ситуации. Мой девиз — выход есть из всего», — дала совет Ольга.