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20:19, 7 февраля 2017 523
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Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Его текст опубликовали во вторник, 7 февраля, передает «РИА Новости».

Госдума приняла этот закон в окончательном чтении 27 января.

Согласно закону, побои в отношении близких лиц переводятся в категорию административных правонарушений. Это должно устранить неоднозначное толкование положений Уголовного кодекса, которое возникло после принятия в июле 2016 года закона об ответственности за побои в отношении близких лиц.

Тогда общественность отмечала, что побои в семье становятся более опасным нарушением, чем побои чужих людей: наказание зависит от того, в каких отношениях состоят люди, и именно близкие люди привлекаются к уголовной ответственности.

Сейчас за побои в семье предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до одного года), ограничения или лишения свободы (до двух лет), принудительных работ (до двух лет) либо ареста до шести месяцев.

По новому закону, административным правонарушением побои будут считаться только в первом случае. При повторном нарушении будет наступать уже уголовная ответственность.


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