В Ряжске внедорожник врезался в автобус со школьниками и скрылся. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла днем во вторник, 7 февраля, на пересечении улиц Вокзальной и Свободы. Автобус вез детей из школы №1 в район железнодорожной станции. В него врезался Nissan X-Trail c московскими номерами.
Когда автомобиль скрывался с места аварии, он врезался в гараж, где с машины упала эмблема Nissan. Несмотря на двойное столкновение, автомобиль уехал. В городе объявили план-перехват.
В аварии никто не пострадал, детей пересадили в другой автобус.