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15:41, 7 февраля 2017 67
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В Ряжске внедорожник врезался в автобус со школьниками и скрылся

В Ряжске внедорожник врезался в автобус со школьниками и скрылся

В Ряжске внедорожник врезался в автобус со школьниками и скрылся. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла днем во вторник, 7 февраля, на пересечении улиц Вокзальной и Свободы. Автобус вез детей из школы №1 в район железнодорожной станции. В него врезался Nissan X-Trail c московскими номерами.

Когда автомобиль скрывался с места аварии, он врезался в гараж, где с машины упала эмблема Nissan. Несмотря на двойное столкновение, автомобиль уехал. В городе объявили план-перехват.

В аварии никто не пострадал, детей пересадили в другой автобус.


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