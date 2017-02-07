В Рязани задержали серийного вора. Видео

В Рязани задержали серийного вора. Об этом
В январе этого года в полицию поступило несколько сообщений о хищениях из продуктовых магазинов с самообслуживанием в торговом зале. Во всех случаях злоумышленник под видом посетителя набирал в корзину товары и выбегал через кассу на улицу, не оплатив покупку. Если работники магазина пытались остановить мужчину, то он осыпал их угрозами.
По описанию внешности и записям с камер видеонаблюдения оперативники установили, что к преступлениям причастен 24-летний рязанец. Мужчина ранее уже был судим за кражи и ограбление.
Злоумышленнику удавалось скрываться от полиции около месяца: он постоянно менял место жительства и пытался прекратить употреблять наркотики. За это время мужчина успел похитить товары из магазинов в Рыбновском и Рязанском районах области. Рязанца задержали вместе с несколькими молодыми людьми, употребляющими синтетические наркотики.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 и части 1 статьи 161 УК РФ. Его взяли под стражу.