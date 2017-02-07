В Рязани объявили о наборе волонтеров для помощи бездомным животным. Добровольцев ищет МБУ «
Волонтерами могут стать любители животных старше четырнадцати лет.
Подробности по телефону 44-04-74. Задать вопросы можно
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани объявили о наборе волонтеров для помощи бездомным животным. Добровольцев ищет МБУ «
Волонтерами могут стать любители животных старше четырнадцати лет.
Подробности по телефону 44-04-74. Задать вопросы можно
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязанском районе изъяли из оборота 62 флакона «боярышника»
|
cледующая новость →Рязань в третий раз подряд приняла Кубок России по джиу-джитсу
Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.