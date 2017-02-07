В Москве задержали сбросивших снег на коляску дворников

В Москве следственный комитет задержал сбросивших снег на коляску дворников. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, возбудили уголовное дело, сообщили на сайте телеканала «
Следователи пришли к выводу, что уборка снега с крыши проводилась без нужного контроля, опасный участок перед этим не оградили. Кроме того, дворники не были уверены в безопасности своих действий.
Задержанными оказались кровельщик и два уборщика мусоропровода. На данный момент выясняются причастность к происшествию мастера участка, которой на даче показаний стало плохо.
Напомним, в Москве на двухмесячного ребенка, находившегося в коляске,
Инцидент произошел в субботу, 4 февраля, во время прогулки родителей с ребенком. В этот момент рабочие расчищали крышу.