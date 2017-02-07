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18:51, 7 февраля 2017 605
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В диссертации Мединского не нашли плагиата

В диссертации Мединского не нашли плагиата

В МГУ не нашли плагиата в диссертации министра культуры Владимира Мединского. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «РИА Новости».

«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — отметил декан истфака МГУ Иван Тучков.

Напомним, профессор РГУ имени Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков, профессор РГГУ, доктор исторических наук Константин Ерусалимский и эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий в апреле 2016 года подали в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского степени, поскольку его диссертация не имеет научной ценности. Мединский назвал заявления о лишении его степени доносом.


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