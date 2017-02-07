В диссертации Мединского не нашли плагиата

В МГУ не нашли плагиата в диссертации министра культуры Владимира Мединского. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «
«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — отметил декан истфака МГУ Иван Тучков.
Напомним, профессор РГУ имени Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков, профессор РГГУ, доктор исторических наук Константин Ерусалимский и эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий в апреле 2016 года