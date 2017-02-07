У жителя Рыбного могут отобрать микроавтобус из-за почти миллионного долга

Судебные приставы в Рыбном арестовали микроавтобус у мужчины, который задолжал крупную сумму по кредиту. Об этом сообщила
По данным источника, долг владельца микроавтобуса составляет 920 тысячи рублей. Денежные средства мужчина до сих пор не выплатил.
При этом арестованный микроавтобус был приобретен гражданином на деньги, взятые из другого банка. Этот кредит, суммарно превыщающий миллион рублей, мужчина оплачивал.
У должника есть десять рабочих дней, чтобы погасить свою задолженность и вернуть микроавтобус. В противном случае автомобиль будет продан с торгов в счет погашения кредитной задолженности банку.