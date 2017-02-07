Шойгу начал внезапную проверку в Воздушно-космических силах

В Воздушно-космических силах начали внезапную проверку. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности. В генштабе ВКС сформируют контрольные группы.
«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия», — отметил Шойгу.
Он приказал обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить ущерб государственной собственности, а также не допустить отрицательного воздействия на окружающую среду.