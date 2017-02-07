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11:06, 7 февраля 2017 95
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Рязанка украла у сына соседки ключи и вынесла из квартиры золото

Рязанка украла у сына соседки ключи и вынесла из квартиры золото

Сотрудники отдела МВД России по Московскому району города Рязани раскрыли кражу золотых украшений из квартиры 36-летней рязанской продавщицы. Похищенное изъято.

В полицию обратилась 36-летняя рязанка. Вернувшись вечером с работы домой, она не обнаружила в привычном месте набор своих золотых украшений. Все вещи в квартире были на своих местах, ни на окнах, ни на двери следов взлома не было заметно, но украшения примерной стоимостью 50 тысяч рублей пропали.

На место немедленно выехали сотрудники полиции. Они убедились в том, что злоумышленник проник в квартиру без взлома. Значит, рассуждали полицейские, либо вор вошел в квартиру, когда хозяева были дома, либо похититель воспользовался «родными» ключами от входной двери.

После беседы с хозяйкой первая версия была отложена, а в разработке второй возникли интересные подробности. Выяснилось, что пока хозяйка на работе, в квартире остается ее девятилетний сын, который пользуется своим ключом. Оперативники установили, что мальчик в отсутствии мамы ходит гулять на улицу и иногда заходит в гости в квартиру в соседнем доме. Там живет его приятель. Однако за последнее время мальчик ни разу не терял ключи и сейчас они при нем.

Отрабатывая эту информацию, полицейские предположили, что ключи от квартиры могли быть похищены, когда парень был в гостях. Вскоре выяснилось, что к краже золотых украшений причастна мама приятеля сына пострадавшей. Пока мальчик был у нее в гостях, он незаметно вытащила из его куртки ключи, сходила к нему домой и забрала из жилища украшения, а затем вернула ключи на место.

Как оказалось, ранее 29-летняя рязанка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Видимо, сообразуясь с криминальным опытом, она все продумала и попыталась обставить все «идеально», но злоумышленнице не удалось запутать оперативников уголовного розыска. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет.


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