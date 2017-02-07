Россияне стали счастливее с 2015 года. Соответствующее исследование социологи провели в декабре 2016 года, передает «
56% жителей России считают себя счастливыми, несчастными — 5%. При этом треть опрошенных не относят себя ни к счастливым, ни к несчастным.
По итогам 2016 года Россия оказалась на 29 месте по уровню счастья. В 2015 году страна находилась на 30 строчке.
Наиболее счастливые люди живут в Фиджи, Филиппинах, Индонезии, Китае, Вьетнаме, Бангладеше, Папуа — Новой Гвинее, Таиланде, Колумбии, Аргентине, Мексике, Эквадоре и Перу.
По данным социологов, счастливыми себя чаще называют женщины и респонденты моложе 55 лет