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21:05, 7 февраля 2017 351
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Россияне стали счастливее с 2015 года — исследование 1

Россияне стали счастливее с 2015 года — исследование

Фото: Pixabay.com

Россияне стали счастливее с 2015 года. Соответствующее исследование социологи провели в декабре 2016 года, передает «Интерфакс».

56% жителей России считают себя счастливыми, несчастными — 5%. При этом треть опрошенных не относят себя ни к счастливым, ни к несчастным.

По итогам 2016 года Россия оказалась на 29 месте по уровню счастья. В 2015 году страна находилась на 30 строчке.

Наиболее счастливые люди живут в Фиджи, Филиппинах, Индонезии, Китае, Вьетнаме, Бангладеше, Папуа — Новой Гвинее, Таиланде, Колумбии, Аргентине, Мексике, Эквадоре и Перу.

По данным социологов, счастливыми себя чаще называют женщины и респонденты моложе 55 лет


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